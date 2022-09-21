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1 час назад

Дед Мороз посетит 100 городов во время большого новогоднего турне

runews24.ru

Во вторник, 20 сентября, во время прямой линии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников анонсировал большое новогоднее путешествие Деда Мороза.

Дед Мороз посетит 100 городов во время новогоднего турне
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам главы региона, в этом году в планах у зимнего волшебника побывать в 100 городах от Владивостока до Минска. Это турне было бы невозможно без сотрудничества правительства Вологодской области, администрации Великого Устюга и РЖД.

Большой проект был начат в прошлом году, когда Дед Мороз проехал полстраны (14 тыс. километров). Он успел посетить 55 городов.

На этот год путешествие решено было продолжить. Чтобы все получилось, Дед Мороз отправиться в поездку раньше. Как уже известно, российский Дед Мороз планирует в этом году побывать в Минске.

Остальные детали путешествия будут раскрыты на пресс-конференции в пятницу, 23 сентября.

Новости путешествий,Олег Кувшинников,РЖД,
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