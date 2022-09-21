Дед Мороз посетит 100 городов во время новогоднего турне

Во вторник, 20 сентября, во время прямой линии губернатор Вологодской области Олег Кувшинников анонсировал большое новогоднее путешествие Деда Мороза.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам главы региона, в этом году в планах у зимнего волшебника побывать в 100 городах от Владивостока до Минска. Это турне было бы невозможно без сотрудничества правительства Вологодской области, администрации Великого Устюга и РЖД.

Большой проект был начат в прошлом году, когда Дед Мороз проехал полстраны (14 тыс. километров). Он успел посетить 55 городов.

На этот год путешествие решено было продолжить. Чтобы все получилось, Дед Мороз отправиться в поездку раньше. Как уже известно, российский Дед Мороз планирует в этом году побывать в Минске.