Бестактный поступок пассажира самолета вызвал споры в сети

Турист пожаловался на пассажира, откинувшего два сиденья самолета и улегшегося на них, и вызвал споры в сети. Историей о бестактном поступке попутчика мужчина поделился на платформе Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста сообщил читателям форума, что ему предстоял долгий полет, поэтому, чтобы не терять времени зря, он взял с собой ноутбук и занялся «важной работой». «Примерно через 15 минут полета парень, сидящий передо мной, резко откидывает свое сиденье, и оно очень сильно врезается мне в колени», — написал он.

По словам туриста, его очень возмутил тот факт, что сидящий перед ним авиапассажир не придал этому никакого значения.

«Рядом со мной было свободное место, поэтому я пересел на него», — добавил он.

Однако на этом пассажир не остановился. Он откинул уже второе кресло и расположился поперек двух. «Я несколько раз просил его поднять одно из сидений, когда работал за ноутбуком, но он отказывался», — подчеркнул автор публикации.

На историю туриста обратили внимание пользователи форума Reddit. Большинство из них поддержали его, а некоторые даже назвали пассажира самолета «грубияном». «Авиакомпания должна устанавливать правила о том, когда сиденья могут быть откинуты назад, к примеру, только в ночное время на длительных рейсах», — заявил один из комментаторов.

Другие пользователи, в свою очередь, указали, что турист должен был изначально попросить бортпроводников разобраться с ситуацией, вместо того чтобы жаловаться на пассажира на форуме.

«У вас были другие варианты, например, сообщить об этом стюардессе, но вместо этого вы выбрали Reddit», — отметил юзер.