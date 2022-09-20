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4 часа назад

Россиянин раскрыл хитрости турок при работе с картами «Мир»

Lenta.ru

Чтобы не терять российских клиентов и при этом обходить западные санкции, владельцы заведений общепита в Турции идут на хитрости при работе с картами «Мир». Фирменные секреты турок порталу VN.ru раскрыл отдыхающий в популярной курортной стране россиянин.

Россиянин раскрыл хитрости турок при работе с картами «Мир»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Алексей из Новосибирска рассказал изданию, что карты российской платежной системы в Турции принимают только при соблюдении «особых условий».

«Сначала ищешь банкомат, затем стоишь и ждешь: за раз можно снять только 750 лир (40 долларов, или около двух тысяч рублей), — отметил он. — А техника работает ой как медленно».

Турист попытался выяснить у местных жителей, в чем причина происходящего и можно ли как-то решить данную проблему. В одном из турецких кафе россиянину сообщили, что «Мир» работает, но есть определенный лимит на оплату: «Нельзя оплатить сумму, которая превышает 2000 лир, — объяснил он. — Либо часть платишь налом, а часть — по карте. Чтобы не терять клиентов, турки пытаются обходить санкции и хитрят как могут».

Более того, путешественник предупредил соотечественников, что в маленьких магазинах от туристов с картами «Мир» сразу шарахаются, а в крупных супермаркетах не проходят платежи бесконтактной оплаты. Поэтому в надежде снять хоть какую-то наличную валюту люди выстраиваются перед банкоматами в длинные очереди.

Ранее посольство России в Анкаре рекомендовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции.

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