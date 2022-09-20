Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
2 часа назад

В Индии обновится национальная политика в области туризма

ТВ БРИКС

Власти Индии представят новую национальную политику в области туризма до бюджетной сессии парламента. Об этом заявил министр туризма и культуры Союза Гангапурам Кишан Редди, выступая на Национальной конференции министров туризма штатов в Дхарамшале.

В Индии обновится национальная политика в области туризма
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Он сказал, что национальная политика в области туризма будет разработана после обширных консультаций и обсуждений с заинтересованными сторонами. Редди отметил, что Национальная конференция министров туризма штатов важна в контексте председательства Индии в G20.

По словам министра, G-20 будет использоваться как платформа для демонстрации туристического потенциала Индии всему миру. Он также сообщил, что в настоящее время продвигаются различные туристические маршруты, и скоро будет запущен новый «маршрут Амбедкара».

Подчеркивая важность воздушного сообщения, Кишан Редди сказал, что количество аэропортов в стране увеличилось с 74 в 2014 году до 140 в настоящее время. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Индии.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители