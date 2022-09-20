В Индии обновится национальная политика в области туризма

Власти Индии представят новую национальную политику в области туризма до бюджетной сессии парламента. Об этом заявил министр туризма и культуры Союза Гангапурам Кишан Редди, выступая на Национальной конференции министров туризма штатов в Дхарамшале.
Он сказал, что национальная политика в области туризма будет разработана после обширных консультаций и обсуждений с заинтересованными сторонами. Редди отметил, что Национальная конференция министров туризма штатов важна в контексте председательства Индии в G20.
По словам министра, G-20 будет использоваться как платформа для демонстрации туристического потенциала Индии всему миру. Он также сообщил, что в настоящее время продвигаются различные туристические маршруты, и скоро будет запущен новый «маршрут Амбедкара».
Подчеркивая важность воздушного сообщения, Кишан Редди сказал, что количество аэропортов в стране увеличилось с 74 в 2014 году до 140 в настоящее время. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Индии.