В Индии обновится национальная политика в области туризма

Власти Индии представят новую национальную политику в области туризма до бюджетной сессии парламента. Об этом заявил министр туризма и культуры Союза Гангапурам Кишан Редди, выступая на Национальной конференции министров туризма штатов в Дхарамшале.

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Он сказал, что национальная политика в области туризма будет разработана после обширных консультаций и обсуждений с заинтересованными сторонами. Редди отметил, что Национальная конференция министров туризма штатов важна в контексте председательства Индии в G20.

По словам министра, G-20 будет использоваться как платформа для демонстрации туристического потенциала Индии всему миру. Он также сообщил, что в настоящее время продвигаются различные туристические маршруты, и скоро будет запущен новый «маршрут Амбедкара».