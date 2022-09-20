В Финляндии нашли способ лишить россиян туристических виз

Финляндия попросила Европейский союз включить в список антироссийских санкций туристические визы, соответствующее заявление сделали в МИД страны.

«Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России», – цитирует сообщение финского ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что Хельсинки просит рекомендацию Еврокомиссии, по которой страны Шенгенского соглашения, препятствуя въезд россиян на границе, одновременно либо признавали визу недействительной, либо аннулировали ее.

«Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого, препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе. Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут», – заключили в МИД Финляндии.

Ранее в Еврокомиссии выказали поддержку странам ЕС, которые приняли решение не пропускать россиян с шенгенскими визами.