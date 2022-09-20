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1 час назад

Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки системы «Мир» в Турции

Парламентская газета

Туристам из России перед поездкой на море стоит перестраховаться и запастись наличными, поскольку Турция частично приостановила работу с платежной системой «Мир». Такой совет дал независимый аналитик Александр Разуваев.

Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки системы «Мир» в Турции
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее турецкий телеканал Halk TV сообщил о приостановке работы с российской платежной системой «Мир» крупнейшего в стране банка Is bankasi. Причиной такого решения, по данным канала, могло стать заявление о возможных санкциях минфина США против зарубежных финансовых институтов, которые поддерживают работу с российской банковской системой.

По мнению Разуваева, россиянам, решившим поехать в Турцию, стоит перестраховаться и помимо карты взять больше наличных.

«Кроме наличных, других вариантов нет, поэтому надо подстраховаться. Ясно одно — давление будет продолжаться: таким образом американцы показывают, что они воюют со всем российским народом», — приводит его словам «360».

При этом аналитик выразил уверенность, что есть шансы на возвращение платежной системы «Мир» в Турцию. В пользу этого говорит независимая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо этого, республика напрямую зависит от турпотока из России. «Это наша новая реальность, но я не считаю, что она продлится 30-50 лет», — подытожил экономист.

Новости путешествий,Александр Разуваев,Реджеп Эрдоган,Казначейство США,
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