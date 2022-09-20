Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки системы «Мир» в Турции

Туристам из России перед поездкой на море стоит перестраховаться и запастись наличными, поскольку Турция частично приостановила работу с платежной системой «Мир». Такой совет дал независимый аналитик Александр Разуваев .

«Кроме наличных, других вариантов нет, поэтому надо подстраховаться. Ясно одно — давление будет продолжаться: таким образом американцы показывают, что они воюют со всем российским народом», — приводит его словам «360» .

При этом аналитик выразил уверенность, что есть шансы на возвращение платежной системы «Мир» в Турцию. В пользу этого говорит независимая политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо этого, республика напрямую зависит от турпотока из России. «Это наша новая реальность, но я не считаю, что она продлится 30-50 лет», — подытожил экономист.