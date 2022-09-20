Российское посольство на Кипре опровергло переговоры о прямом авиасообщении с Северным Кипром

Российское посольство на Кипре опровергло какие-либо переговоры о прямом авиасообщении между Россией и севером острова.

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Утечка о запуске авиасообщения появилась с турецкой стороны. Об этом сообщили источники канала CNN Turk. По их информации, прямые рейсы запустят в ноябре. Российская сторона, по данным собеседников телеканала, дала добро, но переговоры между Москвой и Анкарой продолжаются. Позже российское посольство на Кипре опровергло факт переговоров. Но несмотря на опровержение, в туротрасли новость обсуждается.

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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами после вооруженного вмешательства Турции. В 1983-м была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция.

Россияне могут въехать в эту республику без заранее оформленной визы. Многие граждане России покупали там жилье, но Северный Кипр как направление для отельного отдыха не был особенно популярен. Да и вообще не совсем понятно, зачем туда отдельно запускать авиасообщение и тем самым нарываться на проблемы в отношениях с южным Кипром, который к россиянам относится очень дружелюбно.

Прямые рейсы означали бы признание Северного Кипра. Сейчас въезд с территории северного, турецкого, Кипра на территорию южного, греческого, может подпортить человеку визовую историю, считает вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel «Нужно понимать, что поездки туда могут осложнить туристам жизнь и получение греческого «шенгена», да и «шенгена» в принципе. Поскольку на текущий момент кроме Турции никто не признает Северный Кипр, и Россия в том числе. Отношение очень нехорошее к тем, кто пытается с Северного Кипра заехать в южную часть».

Живущие на территории обеих частей Кипра могут спокойно перемещаться через границу, а россияне пока и так при желании могут попасть на Северный Кипр через Турцию. Туда летают турецкие перевозчики: перелет из Стамбула в Эрджан Турецкой Республики Северного Кипра стоит около 20 тысяч на человека туда-обратно. На форумах пишут, что там есть что посмотреть в плане достопримечательностей. Правда, пока там мало отелей и хороших пляжей. Но за последние несколько лет инфраструктура на этой части острова сильно улучшилась. Там строят много недвижимости, рассказывает блогер и гид Лиля Балт, которая была на Северном Кипре в минувшие выходные:

Лиля Балт блогер и гид «Очень много новой недвижимости. Выстроены целые новые жилые комплексы. Инфраструктура развивается, дороги улучшились, и в туристических местах появляются новые кафе. Небольшие отели с хорошим сервисом, с отличным внешним видом».

Что касается южного, привычного россиянам Кипра, то его туротрасль в последние месяцы пострадала от отсутствия российских туристов. Они занимали существенную долю в турпотоке на остров. Плюс Кипр всегда имел лояльную к россиянам визовую политику: туда нужна только провиза, которую можно получить онлайн в течение двух-трех дней. Сейчас многие отели, которые раньше ориентировались на россиян, принимают туристов из СНГ, Великобритании, Германии.