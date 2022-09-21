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41 минуту назад

Совершающие кругосветку россияне раскрыли траты на путешествие

Lenta.ruиещё 5

Пара российских туристов, совершающих кругосветку, рассказали, в какую сумму обходится путешествие. Свои траты на поездку они раскрыли в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Совершающие кругосветку россияне раскрыли траты на путешествие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам тревел-блогеров, самая большая статья расходов за 10 месяцев кругосветного путешествия — авиабилеты. «Путешествие еще далеко не закончено, но промежуточные итоги подвести уже можно, так как дата довольно круглая. За все время у нас было четыре перелета: РоссияЕгипетАбу-ДабиИндияТаиланд», — рассказали авторы блога. Так, проезд из России в Египет обошелся в 8000 рублей на двоих, в ОАЭ — 962 рубля, в Индию — 11,1 тысячи, в Таиланд — 12 тысяч. Итого, за двух человек получилось 32,1 тысячи рублей.

Затраты на проживание на двоих за прошедшие месяцы составили около 500 долларов (30 тысяч рублей), на визы — около 210 долларов (12,6 тысячи рублей). «Еще мы тратимся на еду, но это посчитать невозможно, как и другие виды транспорта, — признались россияне. — Ну а то, сколько мы сэкономили — исчисляется сотнями тысяч, не меньше. Автостоп и каучсерфинг нам очень в этом помогают, да и едой люди часто угощают. Поэтому-то мы до сих пор и находимся на плаву».

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