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4 часа назад

Россиянам назвали стоимость тура в Доминикану в предстоящем зимнем сезоне

Слово и Дело

Отдых на экзотическом острове в Доминикане обойдется россиянам предстоящей зимой в четверть миллиона рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость тура в Доминикану зимой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Российская компания ANEX Tour предложила свои услуги по подбору выгодного тура. Оператор предоставил пакет, который позволит отправиться в Турцию и Доминикану. Поездки начнут осуществляться с середины октября. Путешественники смогут вылететь из четырех российских городов — Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

Отдых для двоих в Анталье и Пунта-Кану составит 248 тыс. рублей. Но в эту стоимость не войдут билеты в Турцию. Также россиянам доступно путешествие на экзотические острова через другие города. Например, через Алматы (Казахстан), где стоимость туристической путевки будет намного меньше. Путешественники смогут отдохнуть девять дней, заплатив чуть больше 200 тыс. рублей, не считая билеты с пересадками до Доминиканы.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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