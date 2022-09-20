У туристов из Казани появилась еще одна возможность слетать в Европу

Из Казани в Белград в понедельник, 19 сентября, впервые вылетел самолет Air Serbia. По словам пассажиров, рейс был забит россиянами, которые выбрали этот маршрут в качестве транзитного. Корреспондент TourDom.ru выяснил, сколько стоят билеты в Европу с пересадкой в сербской столице.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Если смотреть на середину октября, то, чтобы добраться из центра Татарстана до Белграда, нужно будет заплатить 61 тыс. руб. за прямой перелет. Дальше – больше. Смотрим, куда и за сколько можно улететь из Сербии.

Например, из Белграда можно отправиться в Цюрих. Стоимость билетов туда-обратно 11 и 18 октября – 7,5 тыс. руб. на самолетах сербской авиакомпании. Ну и плюс билеты до Казани. То есть путешествие обойдется в 68,5 тыс. руб.

Увидеть Париж можно за 71 тыс. в оба конца на те же даты, что и выше. А Милан – чуть более 68 тыс. руб.

А еще из сербской столицы есть прямые рейсы в теплую Грецию, которая, хоть и внесена в список недружественных стран, но, по отзывам наших соотечественников, все так же радушна. Стоимость перелета в Афины из Белграда в середине октября чуть больше 9 тыс. руб. в обе стороны. Таким образом, полный перелет из Казани и обратно в октябре обойдется примерно в те же 70 тыс. До Кипра (Ларнака) чуть дороже – 74 тыс.

Отметим, что купить билеты на рейсы Air Serbia на сайтах перевозчиков могут только обладатели иностранных карт. Наиболее удобно в данном случае бронировать и оплачивать через туристические компании.