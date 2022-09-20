Северный Кипр захотел восстановить прямое авиасообщение с Россией

Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и России захотели возобновить прямые авиарейсы между странами. Об этих планах во вторник, 20 сентября, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно информации издания, полученной из дипломатических источников, в настоящее время стороны прорабатывают вопрос о восстановлении прямого авиасообщения — оно может быть возобновлено с середины ноября 2022 года. Отмечается, что российские коммерческие рейсы будут осуществляться напрямую между Россией и ТРСК, возможно, через туроператора.