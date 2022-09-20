В России вновь выдают 10-летние загранпаспорта

Некоторое время назад стало известно, что в России временно остановили выдачу загранпаспортов, срок действия которых составляет 10 лет.

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Тогда в качестве причины назывался дефицит чипов, вшиваемых в документ. Когда именно ситуация изменится, оставалось неизвестным. При этом 5-летние загранпаспорта продолжали выдаваться.

И вот, наконец-то, проблема была решена. Консульский департамент МИД РФ официально объявил о возобновлении приёма документов на загранпаспорта сроком на 10 лет.