Россиянам советуют брать наличные при поездке в Турицю

"Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем)", - говорится в сообщении диппредставительства.