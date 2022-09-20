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5 часов назад

Посольство РФ в Турции советует россиянам брать наличные из-за проблем с картами "МИР"

Газета.Ruиещё 6

Посольство России в Турции рекомендует российским туристам во время пребывания в республике пользоваться наличной валютой в связи с проблемами в работе карт российской платежной системы "Мир" в крупных турецких банках. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам советуют брать наличные при поездке в Турицю
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Настоятельно рекомендуем владельцам карт продолжить их использовать через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой (Ziraat bankası и другие; к сожалению, устанавливать это придется опытным путем)", - говорится в сообщении диппредставительства.

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