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1 час назад

Туристов предупредили о смертельной опасности поездок на место гибели Бодрова

Мир новостейиещё 3

Заслуженный спасатель РФ, бывший глава Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн заявил, что паломничество к месту гибели съемочной группы Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье может обернуться трагедией.

Туристов предупредили об опасности поездок в Кармадонское ущелье
Фото: Мир новостейМир новостей

Специалист пояснил, что ледник Колка относится к так называемым пульсирующим ледникам и отличается непредсказуемостью. Такие ледники могут некоторое время быть неподвижными, но в любой момент начинают двигаться, сначала потихоньку, а затем набирая бешеную скорость.

Гофштейн сравнил экскурсии к месту гибели кинематографистов с засовыванием головы в пасть тигра. Туристы, по его словам, не осознают, насколько опасно там находиться. Также он предупредил, что отели и гостевые дома, расположенные рядом с ущельем, — это «пороховая бочка», и пребывание там может завершиться катастрофой.

Спасатель также сказал, что о леднике пока собрано очень мало сведений, поэтому невозможно в полной мере оценить его опасность.

Новости путешествий,Сергей Бодров,Александр Гофштейн,
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