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1 час назад

Российским туристам советуют брать в Турцию наличную валюту

Национальная Служба Новостейиещё 1

Туристам из России, которые планируют отдых в Турции, посоветовали взять с собой наличную валюту, следует из рекомендации Ассоциации туроператоров России.

Россиянам советуют брать в Турцию наличную валюту
Фото: nsn.fmnsn.fm

По данным АТОР, доллары или евро нужны на необходимые расходы вне отеля. Обменять рубли на доллары или евро в Турции можно. В ассоциации считают, что хороший курс установлен в аэропорту Антальи. На этом курорте АТОР советует бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле – как минимум с завтраками.

Напомним, брать наличные деньги в Турцию также рекомендовали туроператоры РФ. Это связано с возникшими трудностями с обслуживанием российских карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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