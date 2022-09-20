Россиянам советуют брать в Турцию наличную валюту

Туристам из России, которые планируют отдых в Турции, посоветовали взять с собой наличную валюту, следует из рекомендации Ассоциации туроператоров России .

По данным АТОР, доллары или евро нужны на необходимые расходы вне отеля. Обменять рубли на доллары или евро в Турции можно. В ассоциации считают, что хороший курс установлен в аэропорту Антальи. На этом курорте АТОР советует бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле – как минимум с завтраками.