Россиянам советуют брать в Турцию наличную валюту

Туристам из России, которые планируют отдых в Турции, посоветовали взять с собой наличную валюту, следует из рекомендации Ассоциации туроператоров России.
По данным АТОР, доллары или евро нужны на необходимые расходы вне отеля. Обменять рубли на доллары или евро в Турции можно. В ассоциации считают, что хороший курс установлен в аэропорту Антальи. На этом курорте АТОР советует бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле – как минимум с завтраками.
Напомним, брать наличные деньги в Турцию также рекомендовали туроператоры РФ. Это связано с возникшими трудностями с обслуживанием российских карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».