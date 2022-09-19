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42 минуты назад

Регионам хотят дать право устанавливать туристический сбор

Парламентская газета

Каждый российский регион сможет вводить туристический сбор по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа. Такие положения содержатся в законопроекте, который члены Комитета Госдумы по туризму планируют внести в ближайшие дни. С текстом документа ознакомилась «Парламентская газета».

Регионам хотят дать право устанавливать туристический сбор
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Туристический сбор ввели в качестве эксперимента в четырех регионах в 2018 году, срок его действия истекает в декабре этого года. Депутаты предложили экспериментальный формат перевести в постоянно действующий и распространить возможность вводить туристический сбор на все регионы России.

Задачами эксперимента было сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, а также создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, напомнил член профильного думского комитета Андрей Марков. Все они, по его словам, в целом решались.

«Размер курортного сбора составлял не более 50 рублей в сутки с человека, — рассказал «Парламентской газете» Марков. — Такая сумма не вызывает негативного общественного резонанса, поскольку туристы могут непосредственно наблюдать, как преображается и совершенствуется инфраструктура, а следовательно, повышается и качество их отдыха».

Полную версию материала читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее

Новости путешествий,Андрей Марков,Госдума,
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