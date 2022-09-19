Названа самая распространенная проблема туристов

Большинство россиян признались, что самым главным разочарованием для них при заселении в отель стало несоответствие реального вида гостиницы с фотографиями в интернете. О распространенных проблемах туристов стало известно из результатов опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 33 процента россиян признались, что были расстроены, обнаружив, что выбранный отель выглядел хуже, чем на фотографиях в сети. Еще 18 процентов столкнулись с овербукингом — туристы попали в ситуацию, когда им не хватило номеров, хотя их бронь прошла, а 15 процентов пожаловались на то, что гостиница «не видела» их бронирование в своей системе.

12 процентов респондентов назвали главным разочарованием заселение в номер не той категории. Восемь процентов участников опроса возмутила неразбериха с оплатой номера, которая была внесена заблаговременно, еще столько же оказались неприятно удивлены, не найдя гостиницы по указанному адресу. Шесть процентов россиян столкнулись с тем, что цена за ночь оказалась выше, чем при бронировании.