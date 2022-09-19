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1 час назад

«Россия» осенью полетит из Сочи еще и в Хургаду

TourDom

Авиакомпания «Россия» планирует летать из Сочи не только в Шарм-эль-Шейх, но и в Хургаду. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба курортного аэропорта.

«Россия» осенью полетит из Сочи еще и в Хургаду
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, полетные программы начнутся с 30 октября и будут выполняться на ежедневной основе. Для перевозки туристов «Россия» задействует SSJ-100 в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 87, из которых 12 в бизнесе и 75 – в экономе.

Отметим, что рейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх дочерняя компания национального перевозчика анонсировала еще на прошлой неделе. При этом сразу стала известна цена кресел.

Так, минимальная стоимость авиабилета round trip в ноябре составляет около 38 тыс. руб. на пассажира, например, с вылетом 17 ноября и возвратом 24-го. В цене только ручная кладь весом до 10 кг, а за багаж придется доплатить почти 5 тыс. руб. за полет в обе стороны.

С Хургадой пока все сложнее. Рейсы «России» на этот египетский курорт объявил именно сочинский аэропорт. На сайте авиакомпании подобной информации нет. Более того, в расписании перевозчика вылетов в Хургаду тоже не наблюдается. По заявлениям некоторых телеграм-каналов, сегодня можно было увидеть вылеты с 30 октября, но без цены билетов. Сейчас в системе бронирования этих рейсов снова нет.

Отметим, что в качестве альтернативы рейсам «России» в Шарм-эль-Шейх можно рассматривать и программу Azimut. Авиакомпания будет летать на курорт на Airbus A320 100/200. Однако первые вылеты намечены лишь с 18 ноября, а минимальная стоимость билетов составит 55 тыс. руб.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,
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