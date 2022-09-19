SCAT Airlines запустит рейсы из Петербурга в Астану с октября

"С 30 октября авиакомпания SCAT Airlines приступит к выполнению рейсов из Северной столицы в Астану. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет рейса из Астаны запланирован на 20:50, прилет в Санкт-Петербург — на 22:10. Отправление из аэропорта Пулково запланировано на 23:20, прибытие в Астану — на 06:40", — рассказали в пресс-службе.