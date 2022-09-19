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1 час назад

Казахстанская авиакомпания запустит рейсы из Петербурга в Астану с 30 октября

ТАССиещё 1

Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запустит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Астаной с 30 октября этого года. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям, сообщили в понедельник в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

SCAT Airlines запустит рейсы из Петербурга в Астану с октября
Фото: unsplash.comunsplash.com

"С 30 октября авиакомпания SCAT Airlines приступит к выполнению рейсов из Северной столицы в Астану. Перевозчик будет выполнять рейсы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям. Согласно расписанию, вылет рейса из Астаны запланирован на 20:50, прилет в Санкт-Петербург — на 22:10. Отправление из аэропорта Пулково запланировано на 23:20, прибытие в Астану — на 06:40", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управляющей компании, на данный момент прямые рейсы между Петербургом и Астаной выполняются только один раз в неделю авиакомпанией Air Astana. Таким образом, число еженедельных рейсов между двумя городами вырастет до трех.

На маршруте SCAT Airlines будет эксплуатировать воздушное судно Boeing 737. Это второе направление авиакомпании SCAT Airlines из аэропорта Пулково в Казахстан. В июне этого года перевозчик запустил рейс в город-курорт Актау.

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