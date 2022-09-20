Турагенты назвали критерии выбора туроператора по Мальдивам

Оказалось, что, выбирая туроператора по Мальдивам, на первое место представители розницы ставят не уровень цен и не агентскую комиссию, а такой критерий, как надежность и опыт работы компании по направлению. Именно эти качества назвали большинство (63%) из 380 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома B2B». Оптимальные цены как критерий выбора туроператора назвали 42% специалистов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

При работе с взыскательным туристом важен индивидуальный подход, этот параметр отмечает около трети представителей розницы (28%). Они пояснили, какие конкретные нюансы играют роль. Например, турагенты ценят, если менеджер туроператора владеет текущей информацией по отелю. «Хорошо, когда можно запросить номер в каком-то особом месте», – отмечает Дмитрий Чистяков («Тройка Тур»).

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Около 20% участников опроса в телеграм-канале отметили возможность выбора разных вариантов перевозки у туроператора. «Обычно ищем оптимальное соотношение “цена – качество” и удобство перелета. В том числе и по времени прибытия в Мале в начале дня и чтобы обратный вылет был не ранее обеда», – поделился Дмитрий Чистяков. Таким критериям соответствуют запланированные с 29 октября рейсы авиакомпании AZUR air. Boeing 767-300 будет отправляться из Москвы в 00:05 и приземляться в Мале до полудня. Вылет на родину назначен на 13:40, а прибытие – на 21:05.

В туроператоре ANEX Tour, который формирует туры с таким перелетом, рассказали, что рейсы AZUR air выбирают туристы, желающие сэкономить. Стоимость недельного турпакета с размещением в 4* отеле с полным пансионом начинается от 256 тыс. руб. на двоих, включая топливный сбор, трансфер и налог Green Tax Maldives. Предлагает компания и туры с люксовым размещением. «Как правило, клиенты, бронирующие премиум-отели, предпочитают перелет в бизнес-классе на регулярных рейсах зарубежных перевозчиков, – сообщили в туроператоре. – Впрочем, есть и исключения: некоторые выбирают чартер».

Специалисты, опрошенные редакцией, считают, что не менее важна и возможность моментального бронирования. «Это удобно как турагентам, так и туристам», – говорит один из представителей розницы. Такую опцию, учитывая высокий интерес к Мальдивам, предоставляет ANEX Tour. Туроператор держит гарантированные блоки мест в островных отелях и в девяти гостиницах обещает клиентам автоматическое подтверждение заявок. Среди них такие пятизвездочные объекты, как Paradise Island Resort & Spa, Royal Island Resort & Spa, Brennia Kottefaru Maldives, 4* отели Cocogiri Island Resort, Maldives Riu Atoll, гестхауз Reveries Maldives.

Если говорить о премиальных отелях островов, то, как правило, все они подтверждаются индивидуально. «Наш принимающий офис запрашивает люксовые курорты в ежедневном режиме, без выходных, – отмечает представитель туроператора. – В большинстве случаев такой подход позволяет сократить время ожидания».