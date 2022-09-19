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4 часа назад

Татарстан вошел в топ-5  популярных направлений отдыха в РФ летом

Реальное время

Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений летнего отдыха по России — республика оказалась на четвертом месте (доля туристического спроса по стране составила 6%). Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса онлайн-бронирования "Циан" (есть в распоряжении "Реального времени").

Татарстан вошел в топ-5 популярных направлений отдыха в РФ летом
Фото: Реальное времяРеальное время

На первом месте находится Санкт-Петербург, далее идет Москва, третье место занял Сочи, а замыкает пятерку — Геленджик.

Стоит отметить, что внутри Татарстана 98% спроса от туристов пришлось на Казань. Причем он был сосредоточен не в центральном Вахитовском районе (30%), а Ново-Савиновском (35%), где немало жилых комплексов имеют вид на главные достопримечательности города.

Средний бюджет забронированной летом квартиры в посуточную аренду в среднем по России летом 2022 года находился на уровне 3 тысяч рублей. В Казани он составлял 2,5 тысячи рублей за среднюю площадь жилого помещения в 48,1—48,2 кв. м.

На прошлой неделе директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин рассказал, что Казань попала в рейтинг популярных для посещения в летние отпуска мест России.

— В этом году у нас вот этот топ-5 сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — сказал он.

Новости путешествий,Кирилл Родин,ЦИАН,ВЦИОМ,
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