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2 часа назад

Костюм Деда Мороза и гитара со связкой прищепок: что забывали пассажиры Домодедова летом

Вечерняя Москва

Пассажиры московского аэропорта Домодедово забыли более 11,5 тысячи предметов за летний период 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта в понедельник, 19 сентября.

Что забывали пассажиры Домодедова летом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сообщается, что чаще всего гости Домодедова теряли солнцезащитные очки — всего было найдено около 500 штук. Также за лето 2022 года в комнаты невостребованного багажа (КНБ) попали более ста головных уборов.

Самыми интересными находками в сезон летних отпусков стали костюм Деда Мороза и искусственная елка, гитара со связкой прищепок, японский календарь, венгерский набор графин-штоф со стопками, рюкзак «Бэтмен» и плюшевый мишка.

Представители Домодедова добавили, что больше всего вещей забыли в августе — около четырех тысяч предметов попали в КНБ.

— Для того чтобы вернуть потерянные личные вещи, необходимо обратиться в комнаты невостребованного багажа, — заключили в пресс-службе компании.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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