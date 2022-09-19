Что забывали пассажиры Домодедова летом

Пассажиры московского аэропорта Домодедово забыли более 11,5 тысячи предметов за летний период 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта в понедельник, 19 сентября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сообщается, что чаще всего гости Домодедова теряли солнцезащитные очки — всего было найдено около 500 штук. Также за лето 2022 года в комнаты невостребованного багажа (КНБ) попали более ста головных уборов.

Самыми интересными находками в сезон летних отпусков стали костюм Деда Мороза и искусственная елка, гитара со связкой прищепок, японский календарь, венгерский набор графин-штоф со стопками, рюкзак «Бэтмен» и плюшевый мишка.

Представители Домодедова добавили, что больше всего вещей забыли в августе — около четырех тысяч предметов попали в КНБ.