Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 999 рублей

Акция продлится с 19 по 26 сентября и распространится на перелеты, которые состоятся с 8 ноября по 30 марта 2023 года. В этот период соотечественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Нижний Новгород, Уфа, Калининград, Санкт-Петербург, Томск, Иркутск, Казань, Пермь, Астрахань с отправлением из Москвы, а также из других городов России.