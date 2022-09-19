Власти Нидерландов отменили все ограничения на въезд для россиян

Власти еще одной европейской стран, Нидерландов, с 17 сентября отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Согласно обновленным протоколам, прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и справки о перенесенном заболевании. Для пересечения границы россиянам понадобится только шенгенская виза.
«С 17 сентября 2022 года никакие ограничения или требования, связанные с COVID-19, не применяются к путешественникам, въезжающим в Нидерланды, в том числе из стран, не входящих в ЕСЕС и Шенгенскую зону», — говорится в сообщении.