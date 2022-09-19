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2 часа назад

В Туту.ру предупредили о проблемах с заселением при бронировании жилья онлайн

Газета.Ru

Бронируя апартаменты или номер в гостинице на онлайн-платформе, путешественники могут столкнуться с отказом в заселении по ряду причин. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешественников Туту.ру. Соответствующее сообщение поступило в "Газету.Ru".

Стало известно о проблемах с заселением при бронировании онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, с отказом можно столкнуться в случае овербукинга.

"Путешественника отказываются заселять, потому что отель продал больше номеров, чем у него есть", - пояснили в сервисе.

Также в гостинице могут "не увидеть бронирование, несмотря на то что у клиента есть ваучер" либо не увидеть оплату. Также существует вероятность того, что путешественник приедет по указанному адресу, а объекта размещения нет или он закрыт. По данным сервиса, за последние два года 25% путешественников столкнулись с проблемами при заселении, а 7% - "когда-либо оказывались в ситуации, когда их вовсе не заселяли в забронированное жилье".

В связи с этим сервис Туту Отели ввел услугу гарантии заселения - в случае проблем с местом проживания сервис бесплатно подбирает другое жилье или возвращает деньги.

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