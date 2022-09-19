Стало известно о проблемах с заселением при бронировании онлайн

Бронируя апартаменты или номер в гостинице на онлайн-платформе, путешественники могут столкнуться с отказом в заселении по ряду причин. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса поездок и путешественников Туту.ру. Соответствующее сообщение поступило в "Газету.Ru".

Также в гостинице могут "не увидеть бронирование, несмотря на то что у клиента есть ваучер" либо не увидеть оплату. Также существует вероятность того, что путешественник приедет по указанному адресу, а объекта размещения нет или он закрыт. По данным сервиса, за последние два года 25% путешественников столкнулись с проблемами при заселении, а 7% - "когда-либо оказывались в ситуации, когда их вовсе не заселяли в забронированное жилье".