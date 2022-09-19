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3 часа назад

Российский турпоток в Стамбул может вырасти на 45%

RusTurkey.com

Туристический поток из России в Стамбул в октябре-декабре 2022 года может вырасти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Российский турпоток в Стамбул может вырасти на 45%
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

"Стамбул стал для россиян главным направлением экскурсионного туризма на фоне закрытия прямого авиасообщения с Европой, отмечают туроператоры. В IV квартале 2022 года туристический поток в этот город может в полтора раза превзойти показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в распространенном сообщении.

Туристический поток из России в Стамбул в октябре-декабре 2022 года может составить до 410 тыс. человек против 282 тыс. за аналогичный период 2021 года.

Рейсы в Стамбул в осенне-зимнем расписании заявлены из 16 городов России. В частности, прямыми рейсами добраться в Стамбул можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Кавказских Минеральных Вод и Грозного. Стоимость авиабилетов из Москвы в Стамбул в октябре начинается от 17,2 тыс. рублей на человека в одну сторону, в ноябре - от 14,2 тыс. рублей, в декабре - от 12,9 тыс. рублей, рассказали в АТОР.

Представители туроператора "Интурист" отметили значительную глубину бронирований туров в Стамбул, уже сейчас раскупаются поездки на вторую половину октября и Новый Год. После снятия ковидных ограничений растет не только российский, но и общий туристический поток в Стамбул, что приводит к высокой загрузке местных гостиниц. Поэтому осенью и зимой могут возникнуть проблемы с наличием мест в отелях. Специальных тарифов или выгодных предложений для россиян в этом году не ожидается, добавили в ассоциации.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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