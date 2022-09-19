Запущены организованные туры в Северную Осетию

Ростуризм и туроператор "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию, самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"Ростуризм и "Интурист" впервые запустили организованные туры в Осетию. В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - отметила она.
Самолеты с туристами будут отправляться из Москвы во Владикавказ по четвергам и воскресеньям. Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск. За счет комплексного предложения цена таких туров будет в полтора - два раза дешевле, подчеркнула глава Ростуризма.
"В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - рассказала Догузова.