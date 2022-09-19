Запущены организованные туры в Северную Осетию

"Ростуризм и "Интурист" впервые запустили организованные туры в Осетию. В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - отметила она.