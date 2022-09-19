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6 минут назад

Запущены организованные туры в Северную Осетию

ТАССиещё 1

Ростуризм и туроператор "Интурист" запустили организованные туры в Северную Осетию, самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Запущены организованные туры в Северную Осетию
Фото: unsplashunsplash

"Ростуризм и "Интурист" впервые запустили организованные туры в Осетию. В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным. Самолет из Москвы с первой группой туристов прилетел во Владикавказ накануне", - отметила она.

Самолеты с туристами будут отправляться из Москвы во Владикавказ по четвергам и воскресеньям. Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск. За счет комплексного предложения цена таких туров будет в полтора - два раза дешевле, подчеркнула глава Ростуризма.

"В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - рассказала Догузова.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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