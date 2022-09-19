Тревел-блогер назвал минусы жизни в Дубае

Российский путешественник объяснил, как наплыв соотечественников в Дубай после февраля 2022 года повлиял на жизнь в эмирате. Наблюдениями он поделился в личном блоге «Travel Maniac» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Тревел-блогер заметил, что в эмирате за полгода (с февраля 2022 года) выросли цены на аренду жилья, особенно на апартаменты в жилых комплексах средней категории. По мнению путешественника, это связано с резким увеличением количества россиян в городе, которые «переместили в Дубай свои капиталы и открыли бизнесы».

«Мои друзья говорят, что в некоторых комплексах в удобных местах сейчас попросту невозможно ничего арендовать. А на срок до одного года аренда становится все более сложной даже там, где свободные квартиры есть», — назвал неочевидный минус жизни в Дубае автор блога.