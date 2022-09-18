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2 часа назад

Sky News: в день похорон Елизаветы II ради тишины отменят более 100 авиарейсов

Газета.Ruиещё 3

Более ста рейсов в лондонском аэропорту Хитроу отменят в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News. "Более ста рейсов будут отменены, чтобы шум самолетов не помешал проведению похорон королевы в Вестминстерском аббатстве и Виндзорском замке", - информирует телеканал. Сообщается, что это около 15% от всех рейсов, которые должны были вылететь или приземлиться в этом аэропорту 19 сентября. По данным телеканала, наибольшее число рейсов отменила авиакомпания British Airways. Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Ранее Daily Mail сообщал, что гроб с телом Елизаветы II после погребения в Королевской усыпальнице Часовни Святого Георгия извлекут из склепа и перенесут в мемориальную часовню Георга VI, где покоятся сам король Георг VI, его супруга королева Елизавета, а также захоронена урна с прахом принцессы Маргарет. Вместе с гробом королевы из усыпальницы будет поднят и гроб ее супруга принца Филиппа, чтобы также перенести его тело в часовню Георга VI, представляющую собой часть Часовни Святого Георгия.

В Лондоне отменят более 100 рейсов для проведения похорон королевы Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Елизавета II,
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