В Лондоне отменят более 100 рейсов для проведения похорон королевы Елизаветы II

Более ста рейсов в лондонском аэропорту Хитроу отменят в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News. "Более ста рейсов будут отменены, чтобы шум самолетов не помешал проведению похорон королевы в Вестминстерском аббатстве и Виндзорском замке", - информирует телеканал. Сообщается, что это около 15% от всех рейсов, которые должны были вылететь или приземлиться в этом аэропорту 19 сентября. По данным телеканала, наибольшее число рейсов отменила авиакомпания British Airways. Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Ранее Daily Mail сообщал, что гроб с телом Елизаветы II после погребения в Королевской усыпальнице Часовни Святого Георгия извлекут из склепа и перенесут в мемориальную часовню Георга VI, где покоятся сам король Георг VI, его супруга королева Елизавета, а также захоронена урна с прахом принцессы Маргарет. Вместе с гробом королевы из усыпальницы будет поднят и гроб ее супруга принца Филиппа, чтобы также перенести его тело в часовню Георга VI, представляющую собой часть Часовни Святого Георгия.