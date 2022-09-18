Эстония, прощай. Таиланд, встречай! Въезд в какие страны открыт для россиян

Во вторник, 13 сентября, россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Туристы, предпочитающие всем видам транспорта автомобиль и отправившиеся в Турцию из России, на обратном пути столкнулись с неожиданной проблемой. Их не пустили на территорию Грузии. Как сообщили в Консульстве России в Трабзоне, причины отказа путешественникам не разъясняют.

Видео дня

Проблемы с пересечением границы наблюдаются на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи». Жалобы от путешественников поступают часто — несколько раз в неделю. Туристы, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они вернуться домой.

Представитель туристической индустрии Дмитрий Горин уверен, что для избежания подобных ситуаций сейчас лучше планировать путешествие через туристические агентства.

— Это более удобный, выгодный и безопасный способ путешествия, — говорит «Вечерке» Дмитрий Горин. — Так как страны в любой момент могут вводить свои национальные правила, в том числе связанные с визовым и пограничным режимом.

Конечно, это не повод полностью отказываться от самостоятельных поездок. Тем, кто предпочитает самостоятельно планировать маршрут отдыха, специалисты туриндустрии при планировании поездки советуют внимательно ознакомиться с актуальной текущей информацией паспортно-визового, таможенного контроля, транспортной логистикой.

Что касается географии путешествий, то, по словам Дмитрия Горина, она по-прежнему велика, за некоторым исключением.

— Фактически в данный момент туристов из России пускают во все страны. Что касается исключений, то с 19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония не будут осуществлять пропуск через свои границы по туристическим визам, — поясняет он.

Сегодня для россиян открыты популярные направления для отдыха, такие как Мальдивы, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет. Что касается Европы, то стремительно меняющаяся ситуация в визовых и других вопросах может с высокой долей вероятности осложнить будущий отдых.

ЦИФРА