Сейшелы становятся все более популярными у россиян

Популярность Сейшелов еще больше вырастет после запуска в октябре прямых рейсов "Аэрофлота" . Источник фото: funartНа Сейшельских островах в Индийском океане в январе-августе 2022 года отдохнули почти 20 тыс. российских туристов. А по итогам прошлого года турпоток из России на Сейшелы составил 30 тыс. человек, сообщил почетный консул республики в Москве Дмитрий Кислов.

По его словам, рост турпотока из России на Сейшелы продолжится. В первую очередь этому будет способствовать запуск прямых рейсов "Аэрофлота" в Викторию (столица страны). Полеты возобновятся уже в октябре и будут выполняться с периодичностью два раза в неделю. Кислов добавил, что россияне сейчас находятся в лидерах по числу иностранных туристов на Сейшелах. При этом в "доковидном" 2019 году турпоток из РФ на острова был гораздо ниже - около 15 тыс. человек.