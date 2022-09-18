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2 часа назад

Сейшелы становятся все более популярными у российских туристов

Inc-News

Популярность Сейшелов еще больше вырастет после запуска в октябре прямых рейсов "Аэрофлота". Источник фото: funartНа Сейшельских островах в Индийском океане в январе-августе 2022 года отдохнули почти 20 тыс. российских туристов. А по итогам прошлого года турпоток из России на Сейшелы составил 30 тыс. человек, сообщил почетный консул республики в Москве Дмитрий Кислов.

Сейшелы становятся все более популярными у россиян
Фото: Inc-NewsInc-News

По его словам, рост турпотока из России на Сейшелы продолжится. В первую очередь этому будет способствовать запуск прямых рейсов "Аэрофлота" в Викторию (столица страны). Полеты возобновятся уже в октябре и будут выполняться с периодичностью два раза в неделю. Кислов добавил, что россияне сейчас находятся в лидерах по числу иностранных туристов на Сейшелах. При этом в "доковидном" 2019 году турпоток из РФ на острова был гораздо ниже - около 15 тыс. человек.

Для справки, Сейшельские острова находятся в Индийском океане в 1,6 тыс. км к востоку от Африки. В состав одноименной республики входят 115 островов, однако обитаемыми являются лишь 33. Туризм - главная часть сейшельской экономики, на его долю приходится 75% валютных поступлений.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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