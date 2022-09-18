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3 часа назад

Австралия отказалась закрывать въезд в страну туристам из России

Inc-News

Канберра не поддержала посыл Евросоюза по ослаблению собственной туристической отрасли.

Австралия отказалась закрывать въезд туристам из России
Фото: Inc-NewsInc-News

Несмотря на то, что ЕС значительно осложнил жизнь российским путешественникам, приостановив соглашение об упрощении визового режима с РФ, не все страны западного мира последовали в том же направления.

Например, Австралия, которая довольно активно поддерживает антироссийские санкции, тем не менее, разрушать собственную туротрасль не намерена.

Как пояснил глава оборонного ведомства страны Ричард Марлес, пункт о запрете на въезд в Австралию туристам из России власти в рамках санкционных мер не рассматривают.

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