Австралия отказалась закрывать въезд туристам из России

Канберра не поддержала посыл Евросоюза по ослаблению собственной туристической отрасли.
Несмотря на то, что ЕС значительно осложнил жизнь российским путешественникам, приостановив соглашение об упрощении визового режима с РФ, не все страны западного мира последовали в том же направления.
Например, Австралия, которая довольно активно поддерживает антироссийские санкции, тем не менее, разрушать собственную туротрасль не намерена.
Как пояснил глава оборонного ведомства страны Ричард Марлес, пункт о запрете на въезд в Австралию туристам из России власти в рамках санкционных мер не рассматривают.