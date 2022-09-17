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1 час назад

Какие страны ЕС продолжают выдавать визы россиянам

TourDom

9 сентября государства-члены ЕС приняли решение о приостановке Соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Некоторые европейские страны угрожают, что могут полностью закрыться для туристов из России. Но есть и такие, которые, по-прежнему, лояльны к россиянам. К ним традиционно относят страны Южной Европы. Редакция выяснила, как сейчас оформляют визы туристам.

Какие страны ЕС продолжают выдавать визы россиянам
Фото: tourdomtourdom

«Италия, Испания, Франция по-прежнему выдают длинные визы. Процент коротких и однократных немного увеличился, особенно со стороны Испании. В целом, выходят визы и на год, и на два года, на более долгий срок – реже. Выросла только стоимость для конечного потребителя (визовый сбор увеличился с 35 евро до 80, - Ред)», – рассказал директор компании VISAV, Владимир Головешкин.

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Он подчеркнул, что в визах россиянам чаще всего отказывают в Финляндии, а остальные страны лояльны и хорошо одобряют: «В Болгарии даже сроки рассмотрения заявок не увеличили и, в основном, выдают многократные разрешения».

Визовый эксперт Дмитрий Волков подтвердил: отказов по визам стало немного больше, чем в прошлом году. Точную статистику в компании не ведут, но, ориентировочно, число неодобренных заявок на 5% увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями. «Пока рано говорить об изменениях. Упрощенный визовый режим сняли только 12-го числа, выхода виз с того момента еще не было», – рассказал Дмитрий. Особого ажиотажа и увеличения желающих получить разрешение на въезд в какую-либо европейскую страну замечено не было.

В чатах многие туристы сходятся во мнении, что Испания и Италия остаются самыми лояльными ко россиянам и выдают как краткосрочные визы, так и длительные. Так, одна девушка подала документы в итальянский ВЦ 15 сентября, а уже через два дня получила уведомление о готовности. А вот по поводу Финляндии пишут, что она не только чаще стала отказывать в визах, но и аннулировать уже имеющиеся, но это касается именно транзитных пассажиров: «Ситуация такая, что финны нередко в свете последних событий аннулируют визы и не пускают к себе с однократным финским шенгеном, если человек летит в другую страну через них».

С 12 сентября россияне могут подавать документы только в общем порядке, увеличена пошлина, а также срок рассмотрения заявок. Иногда он может занимать более месяца. В то же время, проблемы на запись в визовые центры наблюдаются еще с июля: в некоторых ВЦ сокращено количество приемных дней и урезаны слоты. А TourDom.ru писал, куда россияне могут еще подать документы для получения шенгена.

Новости путешествий,Дмитрий Волков,ЕС,
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