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1 час назад

Иностранный турист сварил суп в гостиничной кофеварке

Слово и Дело

Голодный турист поверг людей в ужас, продемонстрировав незаурядное применение гостиничной кофеварки. Иностранный путешественник не придумал иного способа поесть, кроме как сварить суп с мясом в емкости аппарата.

Иностранный турист сварил суп в гостиничной кофеварке
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Турист рассказал о своем поступке, опубликовав видео в соцсетях. Он объяснил пользователям, что был голоден после музыкального фестиваля и решил приготовить полоски говядины в кофемашине.

«Я возвращался домой с фестиваля. Хотел разориться на хорошую еду, но вместо этого решил купить продукты. Пошел в Walmart и купил несколько стейков, нарезал их против волокон и сварил», — передает слова туриста «Турпром».

Мужчина отметил, что всегда был «хорошим» постояльцем. Поэтому он промыл устройство чистой водой и убрался в комнате перед выездом. Но люди осудили поступок путешественника и оставили множество гневных отзывов под видео.

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