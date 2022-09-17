Иностранный турист сварил суп в гостиничной кофеварке

Голодный турист поверг людей в ужас, продемонстрировав незаурядное применение гостиничной кофеварки. Иностранный путешественник не придумал иного способа поесть, кроме как сварить суп с мясом в емкости аппарата.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Турист рассказал о своем поступке, опубликовав видео в соцсетях. Он объяснил пользователям, что был голоден после музыкального фестиваля и решил приготовить полоски говядины в кофемашине.

«Я возвращался домой с фестиваля. Хотел разориться на хорошую еду, но вместо этого решил купить продукты. Пошел в Walmart и купил несколько стейков, нарезал их против волокон и сварил», — передает слова туриста «Турпром».