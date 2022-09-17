На Шри-Ланке назвали дату возобновления авиасообщения с РФ

Власти Шри-Ланки намерены возобновить авиасообщение с Россией уже к середине октября. Об этом рассказал министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно», – заявил он.

Гунавардана подчеркнул, что о восстановлении сообщения с другими городами можно будет думать после того, как будут налажены авиаперевозки по направлению Москва–Коломбо.