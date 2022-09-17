Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
26 минут назад

На Шри-Ланке назвали дату возобновления авиасообщения с Россией

РИА "ФедералПресс"

Власти Шри-Ланки намерены возобновить авиасообщение с Россией уже к середине октября. Об этом рассказал министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

На Шри-Ланке назвали дату возобновления авиасообщения с РФ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно», – заявил он.

Гунавардана подчеркнул, что о восстановлении сообщения с другими городами можно будет думать после того, как будут налажены авиаперевозки по направлению Москва–Коломбо.

По его словам, это рейсы хотят восстановить и в России. Однако министр добавил, что в дальнейшем авиасообщение планируется восстановить между Коломбо и Санкт-Петербургом, передают РИА Новости.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители