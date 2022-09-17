80% россиян выбирают внутренний туризм для отдыха

Граждан всё больше привлекают горнолыжные курорты.

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В 2022 году российские туристы стали активно интересоваться горнолыжными курортами. Уже в сентябре отмечается высокое число бронирования для зимнего отдыха.

Это отмечает и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Глава отметил, что внутренний туризм формируется и развивается в частности и за счет горнолыжных курортов.

Этот интерес вызван и тем, что в России запустили программу туристического кэшбека, которая возвращает до 20 тысяч рублей за поездки по России.