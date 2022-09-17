Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

80% россиян выбирают внутренний туризм для проведения отдыха

runews24.ru

Граждан всё больше привлекают горнолыжные курорты.

80% россиян выбирают внутренний туризм для отдыха
Фото: runews24.rurunews24.ru

В 2022 году российские туристы стали активно интересоваться горнолыжными курортами. Уже в сентябре отмечается высокое число бронирования для зимнего отдыха.

Это отмечает и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Глава отметил, что внутренний туризм формируется и развивается в частности и за счет горнолыжных курортов.

Этот интерес вызван и тем, что в России запустили программу туристического кэшбека, которая возвращает до 20 тысяч рублей за поездки по России.

Барзыкин отмечает, что 15 процентов туристов продолжают выбираться на курорты Турции, ОАЭ, Таиланд и Египет, а остальные 80% заинтересованы в туризме внутри страны.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители