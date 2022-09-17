В России вырос спрос на круизные туры в Белоруссию

Круизы совершаются железнодорожным путём.
Российские туристы стали чаще выбирать железнодорожные круизы в Белоруссию. Отмечается, что этим летом туристы активно отправлялись в поездку, с целью провести шопинг выходные.
Сейчас Ассоциация туроператоров России привела данные, которые указывают на интерес посещение белорусских городов, помимо Минска и Бреста.
Так, в первом случае туристы могут пометить Брест, а во втором побывать в городе Гродно. Маршрут осуществляется железнодорожным способом и стартует из Москвы.
Поездка длится 4 дня и 3 ночи, включая посещение дневных экскурсий.
Железнодорожный круиз до города Гродно — обойдётся 28 тыс. рублей, а в Брест 32 тыс. рублей.