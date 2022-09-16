Куда поехать отдыхать в бархатный сезон

Для тех, кто не готов встречать холода.

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Вы полюбите осень, если в бархатный сезон отправитесь в красивое путешествие. Это один из самых благоприятных периодов для отдыха. Собрали для вас девять идеальных направлений для поездок по России.

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Карелия

Кристина Чепиного, владелец турагентства Che Tour, говорит: «Лучше запланировать поездку до середины октября, пока не пошли дожди и не перестали ходить скоростные суда до островов Кижи и Валаама. Можно посетить Рускеальский мраморный каньон и Петрозаводск. Но для меня самое прекрасное в Карелии — это природа».

Больше о том, чем можно заняться в Карелии, читайте тут.

Алтай

Уже нет сильной жары и дождей, туристов не очень много, да и цены радуют по сравнению с летними. Рекомендуем к посещению священный остров Патмос. А для любителей активного отдыха — рафтинг по Средней Катуни.

Подмосковье

Осенние усадьбы придадут особую волшебную атмосферу вашему отдыху. Архангельское, Абрамцево, Мураново, Шахматово — это только некоторые из них. Звучит идеально: прогуляться по паркам, полюбоваться неповторимыми осенними красками, посетить музеи, попробовать блюда старинной русской кухни.

Сибирь

Кристина: "Отправиться в круиз «Енисейская экспедиция» по одной из самых полноводных рек России – Енисею – на палубе пятизвёздочного теплохода «Максим Горький», прошедшего капитальную модернизацию в 2020 году. Экскурсионная программа предусматривает посещение уникальных, отдалённых и самобытных мест, позволяя каждому туристу получить неповторимый опыт участия в экспедиции".

Музей вечной мерзлоты, плато Путорана, Красноярск, Енисейск, Дудинка — это малая часть того, что захватывает маршрут. А как вам идея пересечь полярный круг и пройти посвящение в полярники?

Кавказ

В Адыгее комфортно отдыхать осенью ввиду мягкого климата. Сентябрь здесь теплый, ещё по-летнему идеален для экскурсий, конных прогулок, скалолазания, джиппинга, рафтинга, горного треккинга. Посетите верёвочные и экстрим-парки и, конечно, горы Западного Кавказа.

Сэм: "Думаю, многие наслышаны о горной местности нашего Кавказа, но не все знают, насколько сильное это место. Я прошагал тысячи километров, начиная от Пятигорска и заканчивая Владикавказом. Рекомендую и вам хоть раз в жизни вдохнуть горный воздух и ощутить чувство лёгкости. Мы часто с друзьями летаем, например, в Кабардино-Балкарию и у подножья Эльбруса медитируем и набираемся энергии. Особенно это полезно перед каким-нибудь ответственным выступлением".

Отдых в горах осенью — это что-то очень особенное и незабываемое, поэтому советуем посетить Домбай. На вершинах уже лежит снег, а на курортах температура может доходить до 20°С. Стоит съездить в Тибердинский заповедник, он находится в четырёх климатических зонах, уникальная смена сезонов порадует ваш взгляд.

Санкт-Петербург

Осенью он сказочный и меланхоличный. У каждого он свой. Но не пройтись по осеннему Павловскому, Александровскому паркам или не побывать на закрытии фонтанов Петергофа — настоящее упущение.

Непременно приезжайте сюда, даже если вы приехали всего на сутки. И за такой короткий срок город сможет вас удивить. Как именно, читайте здесь.

Плёс

Город на Волге, где создавались знаменитые левитановские пейзажи. Увидеть их вживую можно только здесь. И только осенью. Идеально в тандеме с другими городами. Золотое кольцо России осенью — прекрасный выбор.

Байкал

В сентябре-октябре здесь легче всего зарядиться энергией на много месяцев вперёд — никакой суеты, только захватывающие дух краски природы, тишина и спокойствие.

Калининград

Кристина: "Красивый город с многовековой историей. Пожалуй, такого смешения стилей нельзя найти ни в одном другом российском городе — немецкие виллы, готические соборы и крепости соседствуют с советскими хрущёвками, а старинные морские порты с современными торговыми центрами. В области расположено 90% мировых запасов янтаря, а на пляжах нередко можно найти янтарь, который выносят на берег морские волны".