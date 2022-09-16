Аэропорт во Франции получит имя королевы Елизаветы II

Аэропорт во французском городе Ле-Туке-Пари-Плаж переименуют в честь королевы Великобритании Елизаветы II, не так давно ушедшей из жизни. Об этом сообщает телеканал Cnews.
Сообщается, что город пользуется большой популярностью у британцев:
"Для того чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и в память о ее визите в Туке город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать аэропорт именем той, которая в течение 70 лет служила своей стране с приверженностью, уважением и постоянством",
– заявили власти города.
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет. Похороны королевы запланированы на 19 сентября.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II.