Аэропорт во Франции получит имя королевы Елизаветы II

"Для того чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и в память о ее визите в Туке город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать аэропорт именем той, которая в течение 70 лет служила своей стране с приверженностью, уважением и постоянством",