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1 час назад

Аэропорт во Франции получит имя королевы Елизаветы II

Мира Маркина

Аэропорт во французском городе Ле-Туке-Пари-Плаж переименуют в честь королевы Великобритании Елизаветы II, не так давно ушедшей из жизни. Об этом сообщает телеканал Cnews.

Аэропорт во Франции получит имя королевы Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что город пользуется большой популярностью у британцев:

"Для того чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и в память о ее визите в Туке город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать аэропорт именем той, которая в течение 70 лет служила своей стране с приверженностью, уважением и постоянством",

– заявили власти города.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет. Похороны королевы запланированы на 19 сентября.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II.

Новости путешествий,Елизавета II,
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