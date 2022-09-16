Страны – члены ШОС объявили 2023-й Годом туризма

Страны – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объявили 2023 год Годом туризма в ШОС, сказано в декларации, которая была принята по итогам саммита организации в узбекистанском Самарканде, передает РИА «Новости».

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Участники мероприятия договорились объявить 2023 год Годом туризма ШОС с целью «поддержки индустрии туризма и повышения туристической привлекательности городов и регионов», говорится в тексте документа.

В целях продвижения богатого культурно-исторического наследия народов и туристического потенциала государств ШОС решено объявить индийский Варанаси (город находится на северо-востоке Индии, средоточие брахманской учености – прим. ред.) туристической и культурной столицей организации на ближайший год.

«Проведение Года культуры ШОС в 2021 году продемонстрировало мировому сообществу пример уважительного отношения к национальным традициям и взаимообогащения культур на пространстве организации», – подчеркивается в декларации.