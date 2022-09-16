Туристы с марта ждут денег от Qatar Airways

В редакцию TourDom.ru обратился турагент, который с марта не может получить возврат для своих клиентов от авиакомпании Qatar Airways.

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По ее словам, 4 билета бизнес-класса из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре один из туристов самостоятельно приобрел на сайте перевозчика, оплатив картой Альфа-Банка 1,7 млн руб.

Вылет планировался 24 марта, но лететь в Таиланд клиенты передумали – у них изменились личные обстоятельства, так как обстановка не способствовала путешествиям. Турагент отправил запрос в авиакомпанию с просьбой сделать возврат. Поскольку от перевозчика пришел ответ, что деньги невозможно перевести на карту российского банка, который находится под санкциями, турагент предоставил перевозчику новые реквизиты для возврата. Он указал счет карты UnionPay, номер бронирования, личные данные пассажиров.

«Нам пришел ответ, что ваш запрос получен, мы обрабатываем его. А когда вернутся деньги – об этом ни слова», – рассказывает турагент. С тех пор он регулярно, каждый месяц отправляет в авиакомпанию сообщения по форме обратной связи. «И с такой же периодичностью приходит автоматическая “отписка” о том, что “ваше обращение обрабатывается”».

Юрист Игорь Косицын по просьбе редакции TourDom.ru прокомментировал ситуацию так: «Досудебный порядок по таким спорам обязателен. Я думаю, что в случае, когда компания не может произвести возврат по каким-то причинам, но сам возврат подтверждает, должно быть достаточно досудебной претензии». Поэтому специалист рекомендует подготовить претензию, указав в ней любые банковские реквизиты, удобные для туристов. Если требование о возврате денег не будет исполнено авиакомпанией в установленный срок – в течение 30 дней, можно обратиться с иском в российский суд. «Это возможно, поскольку у Qatar Airways есть представительство в РФ», – отмечает юрист.