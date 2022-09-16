Российская семья заплатили 800 тысяч за номер в отеле Адлера

Российская семья заплатила за номер в пятизвездочном отеле Адлера свыше 800 тысяч рублей, а отдыхающий в ОАЭ турист потратил на проживание почти 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на составленный сервисом OneTwoTrip рейтинг самого дорогого жилья для туристов в России и за границей.

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Отмечается, что дороже всего среди российских городов стоило жилье в Адлере. Так, номер в пятизвездочном отеле на троих взрослых и одного ребенка обошелся россиянам в 792 500 рублей за 13 ночей.

В свою очередь, семья из пяти человек заплатила за недельное проживание в четырехзвездочной гостинице Санкт-Петербурга более 448 тысяч рублей. А 405 тысяч рублей потратили пятеро клиентов сервиса для планирования путешествий за шесть ночей в апартаментах в Сочи.

Самое дорогое заграничное бронирование обошлось отдыхающим в 1 276 200 рублей. В эту сумму входили четыре ночи в пятизвездочном отеле Дубая на двоих. Тем временем за 13 дней в пятизвездочной гостинице турецкого Белека семья из четырех человек заплатила 1 210 600 рублей.

Двухнедельное проживание в пятизвездочном отеле на Бали на двоих стоило россиянам 808 550 рублей, а 12 суток в четырехзвездочной гостинице в испанском Сиджесе на семью с ребенком — 732 300 рублей.