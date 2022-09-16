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2 часа назад

Число туристов в Республике Алтай увеличилось

runews24.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по региону Александра Романова.

Число туристов в Республике Алтай увеличилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 2020 году республику посетили около 1,5 млн туристов, в 2021-м — 2,2 млн, а в текущем — 3,7 млн с учетом того, что год еще не завершился.

Представитель спасательного ведомства отметил, что туристы всегда отдыхают вблизи водных объектов и не обходится без происшествий, в том числе смертельных, основной причиной которых является купание в необорудованных для этого местах.

Ранее сообщалось, что местные власти рассматривают возможность введения в регионе туристического сбора.

Новости путешествий,Александр Романов,МЧС России,
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