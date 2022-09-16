Россияне стали чаще отдыхать в Грузии

Турпоток из России в Грузию в августе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года более чем в пять раз. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии. По данным администрации, в августе Грузию посетили 213 тыс. граждан РФ. При этом в августе 2021 года поток туристов из России в Грузию составил всего 40 тыс. человек.