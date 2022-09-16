Россияне стали чаще отдыхать в Грузии

Только в августе в кавказской стране побывали более 200 тыс. граждан России.
Турпоток из России в Грузию в августе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года более чем в пять раз. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Грузии. По данным администрации, в августе Грузию посетили 213 тыс. граждан РФ. При этом в августе 2021 года поток туристов из России в Грузию составил всего 40 тыс. человек.
Отметим, что показатели текущего года близки к значениям 2019 года. А вот в "ковидный" 2020 год в августе Грузия приняла всего 4 тыс. российских путешественников. Согласно статистики, по количеству международных прибытий Россия в августе вышла на первое место. Следом идет Армения, откуда прибыли 140 тыс. туристов и Турция с 103 тыс. человек.