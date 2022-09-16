15 % россиян поменяли планы на отдых из-за закрытых аэропортов

В исследовании отмечается, что 18 % не получили отпуск на работе, у 35 % были проблемы с финансами. У некоторых респондентов вообще не было планов на лето. По данным опроса, провели отпуск именно там, где собирались, 35% респондентов. Большее количество отдохнувших, которым не пришлось менять планы, нигде не работают или учащиеся – 56 %. Кроме того, во время исследования выяснилось, что расходы на отпуск в этом году были ниже ожидаемых. Один человек тратил менее 38 тысяч рублей. О длительности отдыха не сообщается. Ранее «ФедералПресс» писал, что на трассы к Черному морю вернулся грузовой транспорт.