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1 час назад

15 % россиян поменяли планы на отдых из-за закрытых аэропортов

РИА "ФедералПресс"

ВЦИОМ изучил причины отмены планов на отдых этим летом. Россияне отметили, что транспортная доступность сыграла роль в выборе, сообщает Ассоциация туроператоров России.

15% россиян поменяли планы на отдых из-за закрытых аэропортов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«15% не смогли реализовать задуманное из-за обстановки в стране, санкций или закрытия аэропортов на Юге», – говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что 18 % не получили отпуск на работе, у 35 % были проблемы с финансами. У некоторых респондентов вообще не было планов на лето. По данным опроса, провели отпуск именно там, где собирались, 35% респондентов. Большее количество отдохнувших, которым не пришлось менять планы, нигде не работают или учащиеся – 56 %. Кроме того, во время исследования выяснилось, что расходы на отпуск в этом году были ниже ожидаемых. Один человек тратил менее 38 тысяч рублей. О длительности отдыха не сообщается. Ранее «ФедералПресс» писал, что на трассы к Черному морю вернулся грузовой транспорт.

Новости путешествий,Полина Зиновьева,
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