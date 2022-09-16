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2 часа назад

Санкт-Петербург получил туристическую премию на выставке в Индии

TourDom

На Международной туристической выставке OTM Mumbai Autumn в Индии Санкт-Петербург получил премию Best upcoming destination как самое популярное направление туризма. Об этом сообщил руководитель городского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в своем телеграм-канале.

Санкт-Петербург получил туристическую премию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Форум OTM, одно из главных событий для туротрасли Индии, проводился с 13 по 15 сентября в Мумбае. В мероприятии приняли участие более 35 тыс. компаний – представителей национальных офисов по туризму, авиакомпаний, отелей, туроператоров.

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Объединенная экспозиция России была представлена четырьмя регионами – Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области. Стенд Северной столицы пользовался большой популярностью у посетителей и участников выставки, отмечает Сергей Корнеев.

На форуме анонсировали совместный проект Санкт-Петербурга и Москвы «Два города – миллион впечатлений», а также рассказали посетителям о турах «Серебряного ожерелья России», включающих маршруты по 11 областям российского Северо-Запада.

За первый день работы выставки делегация Северной столицы провела более 200 встреч и мероприятий со специалистами в сфере туризма Индии, Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсуждались такие актуальные для зарубежных туристов вопросы, как условия въезда в Россию, перспективы введения электронных виз, транспортная логистика. При этом особый интерес у представителей Индии вызвали маршруты гастрономического туризма и темы, связанные с шопингом.

Ранее в Комитете по развитию туризма города рассказали, что наблюдают рост количества туристов после пандемии, за первое полугодие он составил 33% относительно того же периода 2021-го. Растет и число иностранных гостей, причем география расширяется. В город чаще стали приезжать туристы из ОАЭ, Катара, Ливана, Марокко и других восточных стран. При этом иностранцы тратят в среднем в 3 раза больше денег, чем россияне – 97 тыс. руб. Восстановление турпотока из-за границы жизненно важно для туриндустрии города, так как уже более 2 лет отели недополучают прибыль и не могут инвестировать в номерной фонд.

Новости путешествий,Сергей Корнеев,
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