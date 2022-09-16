Куба очень рассчитывает на российских туристов

Как отметил Риберо Гарсия, Россия способна обойти другие страны по числу туристов, прибывающих на Кубу. Российские туроператоры активно интересуются кубинским направлением, Россия может стать одним из лидеров по числу туристов, отдавших предпочтение отдыху на карибском острове. Об этом РИА Новости сообщил директор по западному направлению государственного туристического агентства Кубы Cubatur Карлос Альберто Риберо Гарсия. Как отметил Риберо Гарсия, Россия способна обойти другие страны по числу туристов, прибывающих на Кубу. По его прогнозам, она точно будет среди первых по указанному критерию.