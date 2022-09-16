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2 часа назад

Новые туристические маршруты появятся в Ростовской области

Don24.ru

В Ростовской области будут разработаны новые туристические маршруты. Соглашение об этом заключили губернатор Василий Голубев, руководители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и Ростуризма. Документ подписан в ходе научно-практической конференции, которая состоялась в музее «Самбекские высоты». Стороны будут взаимодействовать по созданию условий для привлечения внимания к историко-культурным объектам и привлечения туристов. Одним из первых таких проектов станет создание туристического маршрута, посвященного роли Ростовской области в русско-турецких войнах и формировании Новороссии. Он должен быть разработан в 2023 году. Василий Голубев выразил уверенность, что реализация соглашения откроет новые перспективы в развитии туризма на Дону.

Новые туристические маршруты появятся в Ростовской области
Фото: DON24.RUDON24.RU
Новости путешествий,Василий Голубев,Ростуризм,
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