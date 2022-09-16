В ТОП-5 самых популярных направлений вошли Петербург и Ленобласть

До Северной столицы и региона российские туристы планируют добираться на своём автомобиле или на самолёте. Ленобласть и Петербург вошли в пятерку самых популярных направлений осенью в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».