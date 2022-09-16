В ТОП-5 самых популярных направлений вошли Петербург и Ленобласть

До Северной столицы и региона российские туристы планируют добираться на своём автомобиле или на самолёте. Ленобласть и Петербург вошли в пятерку самых популярных направлений осенью в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».
На первым месте среди всех направлений Петрозаводск в Карелии. За него проголосовали 43% опрошенных. Второе по популярности место занял Калининград, а первую тройку замкнул Иркутск. До места отдыха россияне чаще всего планируют добираться на своём автомобиле или на самолёте, реже — на поезде.