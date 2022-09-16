Почему отменяют круизы на Бермудских островов

Celebrity Cruises отменила посещение Бермудских островов в октябре и ноябре. Остановка на Бермудах была запланирована у четырех судов: Celebrity Beyond, Celebrity Silhouette, Celebrity Edge и Celebrity Reflection. Лайнеры должны были остановиться здесь 22 октября, 30–31 октября, 4 и 10 ноября соответственно.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Norwegian Cruise Line аннулировала рейсы на Бермуды, запланированные для трех кораблей: Norwegian Sun, Norwegian Escape и Norwegian Gem. Они должны были прибыть на Бермуды 5 ноября, 15 ноября и 20 декабря.

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Важно отметить, что все эти семь остановок планировались во время длительных трансатлантических круизов, которые начинаются в Европе и заканчиваются в Северной Америке.

В отличие от большинства круизных направлений по всему миру, Бермудские острова по-прежнему требуют, чтобы путешественники в длительных рейсах проходили тестирование на COVID-19 перед заходом в порт.

Таким образом все пассажиры, находящиеся в плавании более четырех дней, для выхода на берег должны предоставить свежий отрицательный тест. «Свежий» означает не более 48 часов до прибытия на Бермуды.

Кроме тестирования, туристы также обязаны заполнить онлайн-анкету и заплатить правительству Бермудских островов сбор в размере 40 долларов США с человека.

Многие трансатлантические путешественники выразили твердое нежелание тестироваться в середине круиза и нести дополнительные расходы. Поэтому операторы оставили Бермуды как пункт для остановки только на тех маршрутах, где острова являются первым портом захода, то есть дополнительное тестирование не требуется.

Вакцинированные пассажиры и непривитые дети в возрасте до 12 лет, путешествующие с привитыми родителями в таких коротких круизах на Бермудские острова, должны предъявить подтверждение отрицательного теста на COVID-19, взятого перед отправлением, но не обязаны проходить еще один тест в середине круиза.

Непривитые пассажиры могут плыть на таких более коротких круизных лайнерах до Бермудских островов, но должны предъявить доказательства отрицательного теста на COVID-19, взятого в течение двух дней до прибытия на остров, чтобы сойти с корабля.

Есть и другие круизные лайнеры, которые планируют посетить Бермудские острова в ближайшие месяцы в рамках длительных трансатлантических рейсов: Sirena — Oceania Cruises, Viking Sun — Viking и Azamara Onward — Azamara.